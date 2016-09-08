الجيش السورى يحاصر أحياء حلب الشرقية وتركيا تمد “خط كهرباء”إلى جرابلس

احكم الجيش السوري، اليوم الخميس، حصاره للأحياء الشرقية لمدينة حلب فى شمال البلاد، وسيطر الجيش السورى بغطاء جوى روسى مكثف الخميس على منطقة الراموسة عند الاطراف الجنوبية لمدينة حلب ليستعيد بذلك كافة النقاط التى خسرها لصالح فصائل مقاتلة وجهادية قبل اكثر من شهر.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن “سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها بشكل كامل على منطقة الراموسة اثر معارك عنيفة مع فصائل مقاتلة واسلامية وجهادية”وبحسب عبد الرحمن، فان السيطرة على الراموسة تأتى بعد تلقى قوات النظام تعزيزات من مقاتلين عراقيين وايرانيين بداية الاسبوع الحالى، وأضاف أن “النظام لا يمكن أن يتحمل خسارة هذه المعركة، لأنه سيخسر معها كل شيء”.

وبالسيطرة على الراموسة تكون قوات النظام السورى استعادت السيطرة على طريق الامدادات القديم الى الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرتها، ليضاف الى طريق الكاستيلو شمالا.أما الفصائل المقاتلة فباتت فى موقف اسوأ مع “حصار اكثر شدة من الذى سبقه، فقد خسرت طريق الراموسة بعدما كان خسرت سابقا الكاسيتلو”، وشن تحالف “جيش الفتح”، وهو عبارة عن فصائل اسلامية وجهادية اهمها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل اعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) وحركة احرار الشام، فى 31 يوليو هجوما عنيفا ضد مواقع قوات النظام فى جنوب مدينة حلب.

من جانبه صرح مسؤول تركى الخميس أن أنقرة تعمل على بناء خط كهرباء تحت الأرض لامداد مدينة جرابلس السورية بالكهرباء بعد أسبوعين من سيطرة الفصائل المقاتلة السورية المدعومة من أنقرة على المدينة وطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، بدعم من القوات التركية.

وسيمتد خط الكهرباء على طول ثلاثة كيلومترات من مدينة غازى عنتاب جنوب شرق تركيا عبر الحدود إلى جرابلس بحيث تكون معظم أجزاءه داخل الأراضى السورية.