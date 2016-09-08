رئيسة وزراء بريطانيا تنفى تعرضها للضغط لسرعة مغادرة الاتحاد الأوروبى

نفت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الخميس، أن تكون حكومة بلادها تحت ضغط لتسريع عملية مغادرة الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، ورئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك فى مقر رئاسة الوزراء فى وقت سابق اليوم.

وصرح رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك – فى وقت سابق اليوم – لرئيسة الوزراء البريطانية ‏تيريزا ماي، إنه يرغب فى بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى فى أقرب وقت ‏ممكن.ووصفت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء لقاء ماى وتوسك “بالودي”، مشيرة إلى أنهما الثنائى اتفقا على العمل معًا لضمان خروج “سلس” لبريطانيا من التكتل ، مضيفة أن تيريزا ماى شعرت بأن الاتحاد الأوروبى يفهم حاجتها إلى وقت لتشكيل موقف تفاوضى قبل تفعيل المادة 50، وإجراءات الانسحاب الرسمية.

وأوضحت أن “النقاط الرئيسية التى أوضحتها رئيسة الوزراء كانت حول العمل معًا، حتى يمكن الوصول إلى عملية خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا هو السبب فى أننا نستغرق وقتًا للتحضير للمفاوضات”.

وأكدت تيريزا ماى لتوسك أن بريطانيا ستكون “لاعبًا قويًا” بينما لا تزال فى الاتحاد الأوروبي، وستواصل الوقوف بحزم لفرض عقوبات على روسيا بسبب تحركها فى أوكرانيا.

أ ش أ