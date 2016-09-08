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رئيس شعبي إف إم: تكريم “عدوية” عقب العيد مباشرة

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رئيس شعبي إف إم: تكريم “عدوية” عقب العيد مباشرة رئيس شعبي إف إم: تكريم “عدوية” عقب العيد مباشرة

8 سبتمبر 2016 | 4:56 مساءً

أحمد عدوية

كتبت – إنجي لطفي

قال خالد فتوح رئيس إذاعة شعبى إف إم، اليوم الخميس، إنه سيتم تكريم الفنان أحمد عدوية، عقب العيد مباشرة لما له من تاريخ كبير فى وضع الأغنية الشعبية على طريق مختلف ومميز للأغنية الشعبية.

وأضاف فتوح لـ«ONA» أنه سيتم تنظيم حفل تكريم كل شهر لأحد رموز الفن الشعبي فى والوطن العربي عرفانًا وتقديرًا من إذاعة شعبى إف إم للدور البارز والمهم لقيمة الغناء الشعبي والطرب الأصيل على مدى العصورالماضية والحالية، وأعترافًا بالمسيرة الفنية للمطرب الشعبي وإثرائه الحياة الفنية بما أهداه للمكتبه الغنائية عبر تاريخه.

2016-09-08

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أونا

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