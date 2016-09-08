البنتاجون: اتفاق بين واشنطن وكييف على دعم القوات الأوكرانية وتحسين قدراتها

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع وتحسين قدرات القوات الأوكرانية.

وبحسب “رويترز”، أعلن البنتاجون تعيين القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، مستشارًا عسكريًا رفيعًا لأوكرانيا.

ووقع وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، ونظيره الأوكراني، ستيبان بولتوراك، الاتفاق في اجتماع عقد في لندن.

وفي حديثه للصحفيين وصف كارتر الاتفاق “بالهام جدًا” في المساعدة على تطوير القدرات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها.

ولم يشر إلى أن الاتفاق سيغير من طبيعة المساعدة الأمريكية التي تركز بالأساس على الدعم الدفاعي.