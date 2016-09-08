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“المصرية للمطارات” تبحث منع انتشار الأمراض خلال عودة الحجاج

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جانب من الاجتماعات

جانب من الاجتماعات

بحثت اللجنة الدائمة المشتركة لوزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، اليوم الخميس، منع انتشار الأمراض أثناء الجسر الجوي لعودة الحجاج بعد قضاء المناسك، وطالبت اللجنة الجهات المشاركة اتخاذ الإجراءات الوقائية على الطائرات تنفيذًا لتوصيات منظمة الطيران الدولية “الإيكاو”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالشركة المصرية للمطارات تحت قيادة الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة.

كما طالبت اللجنة انشاء فريق لإدارة شئون الصحة العامة في الطيران المدني “capsca” وشركات الطيران العاملة بمجال الحج، وذلك لعرض الإجراءات الوقائية للطائرات أثناء عودة الحجاج.

 

جانب من الاجتماعات

جانب من الاجتماعات

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