الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف أوالضباب خاصة غربا.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20/30 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصل 38 كم/ساعة فوق البحر وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 / 40 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج قد يضطرب أحيانا خاصة شمالا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وست أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 31 دقيقة صباحا.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 42 30 85 20 .

> دبي 41 32 80 25 .

> الشارقة 42 30 80 25.

> عجمان 42 30 75 15.

> أم القيوين 41 30 75 20 .

> رأس الخيمة 41 31 60 20 .

> الفجيرة 35 30 95 50.

> العين 43 30 60 10 .

> ليوا 43 30 95 20 .

> الرويس 42 30 95 25 .

> السلع 42 30 90 30.

> دلما 38 33 80 50 .

> طنب الصغرى 39 30 85 55 .

> طنب الكبرى 39 30 85 55 .

> أبوموسى 39 30 80 45.

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