طوارئ بصحة بورسعيد استعداد لعيد الأضحى المبارك

أكد الدكتور عادل تعيلب مدير عام الشئون الصحية ببورسعيد، لليوم السابع، ان المديرية رفعت حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال اية حالات مرضية وتوفير الادوية للتعامل مع الحالات بسرعة مع الدفع بسيارات الاسعاف في الأماكن الجماهيرية وعلى الطرق، ووضعت خطة للادرات المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الشئون الصحية ببورسعيد، الدكتور عادل تعيلب مع الدكتورة منى جلال مديرة ادارة الرعاية الاساسية، والدكتور سمير رضوان مدير إدارة ادارة الأمومة والطفولة، والدكتور محمد عبد اللطيف، مدير ادارة الصحة المدرسية، والدكتورة عزة قوطة مدير ادارة الصيدلة، و الدكتورة اقبال الغريب، مديرة التفتيش الصيدلي، والدكتورة يارا المغربى مسئولة برنامج رعاية المرضي غير القادرين ومنظومة الالبان.

وأضاف تعيلب، بأنه تم وضع اليات للرقابة على مخزون الالبان الصناعية، ومتابعة فتح منافذ التوزيع يوميا من 8صباحا وحتى 8 مساء، و تشكيل فريق إشراف مركزى للمرور فى مختلف التوقيتات، مع تواجد نوباتجيات بمنافذ توزيع الالبان الصناعية بالمحافظة .