الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيًا خلال عمليات دهم بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس 15 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية.وذكر نادى الأسير الفلسطينى -فى بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية وفا- أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت 4 فلسطينيين، بالاضافة إلى 4 آخرين من رام الله والبيرة، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم بالقدس المحتلة، واثنين آخرين من بيت لحم وجنين.من جهة أخرى، استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية شرق حى الزيتون بغزة، عددا من المزارعين بنيران أسلحتها الرشاشة، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم، دون وقوع إصابات.

أ ش أ