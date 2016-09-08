أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير خارجية التركي: ألمانيا أوفت بشروط زيارة قاعدة إنجيرليك

Google+ Print
وزير خارجية التركي: ألمانيا أوفت بشروط زيارة قاعدة إنجيرليك وزير خارجية التركي: ألمانيا أوفت بشروط زيارة قاعدة إنجيرليك

وزير الخارجية التركى_مولود جاووش أوغلو

أكد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو يوم الخميس أن أنقرة ستسمح لمشرعين ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا قائلا إن برلين أوفت بالشروط اللازمة للزيارة.

ومنعت تركيا المشرعين من زيارة القاعدة ردا على قرار أصدره البرلمان الألماني وصف فيه مذابح الأرمن على يد القوات العثمانية عام 1915 بأنها “إبادة جماعية”. وأرادت أنقرة أن ينأى النواب بأنفسهم عن القرار قبل الزيارة.

وبحسب رويترز قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في تركيا إن بلاده لن تقبل بفترة انتقالية في سوريا تشمل الرئيس السوري بشار الأسد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا