وزير خارجية التركي: ألمانيا أوفت بشروط زيارة قاعدة إنجيرليك

أكد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو يوم الخميس أن أنقرة ستسمح لمشرعين ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا قائلا إن برلين أوفت بالشروط اللازمة للزيارة.

ومنعت تركيا المشرعين من زيارة القاعدة ردا على قرار أصدره البرلمان الألماني وصف فيه مذابح الأرمن على يد القوات العثمانية عام 1915 بأنها “إبادة جماعية”. وأرادت أنقرة أن ينأى النواب بأنفسهم عن القرار قبل الزيارة.

وبحسب رويترز قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في تركيا إن بلاده لن تقبل بفترة انتقالية في سوريا تشمل الرئيس السوري بشار الأسد.