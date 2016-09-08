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محافظ القليوبية الجديد: هدفي الأول حل مشاكل المواطن

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محافظ القليوبية الجديد: هدفي الأول حل مشاكل المواطن محافظ القليوبية الجديد: هدفي الأول حل مشاكل المواطن

اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية الجديد

صرح اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية الجديد، في أول يوم عمل له بالمحافظة، أن هدفه الأول خدمة المواطن البسيط وحل المشكلات التي يعاني منها وأنه يحب الصدق والشفافية في التعامل مع المواطنين والمسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمعرفة البيانات بدقة لتشخيص المشاكل وإيجاد الحلول الفورية لها.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، برؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالمحافظة للتعرف على مشكلات كل مدينة أو مديرية ومناقشة حلها بروح الفريق الواحد لحل أي مشكلة يعاني منها المواطنين، بحضور كلًا من اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد.

وقدم سيادته التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للقليوبية ولمصر كلها كل تقدم وازدهار في عهد الرئيس عبد الفتاح .

وأكد سيادته على ضرورة التعامل مع الأزمات بشكل دقيق واستغلال الموارد المتاحة بالمحافظة على أكمل وجه قبل أن نطلب احتياجات إضافية من الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولوياته وأهمية المشاركة المجتمعية لإكتشاف وحل المشكلات التي يعاني منها المواطن، مطالبًا المسئولين بتقديم سجل بيانات دقيق كل فيما يخصه وربطه بخريطة المحافظة والسكان لتحديد الاحتياجات الفعلية بدقة وتحقيق التوزيع العادل للخدمات، فضلًا عن تشخيص المشاكل بكل دقة.

كما قدم المحافظ الشكر للدكتور رضا فرحات المحافظ السابق والمحافظين السابقين على ما قدموه من جهد مشكور في فترة عملهم بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جاء ليستكمل ما بدأوه من أعمال، مؤكدًا إصراره على النجاح وتوصيل الخدمة للمواطن القليوبي وشعور الناس بالرضا، فضلًا عن بناء جسر من الثقة بين المواطن والمسئول.

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