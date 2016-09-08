اختيار عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف ضمن 100 باحث في العالم بتخصص الرياضيات

المراسل: محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، عن اختيار الدكتورعلي حسن بحراوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم رياضيات كأعلى باحث من بين 100 باحث مرجعي في العالم ، حيث تم هذا الاختيار من قبل بوابة العلوم العالمية (web of sciences) .

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه تم اختيار الدكتور علي بحراوي في هذا المركز العالمي المتميز ، حيث يعتبر المصري الأول والوحيد في جميع التخصصات العلمية الذي أدرج في هذه القوائم العالمية وبذلك يعتبر تتويجًا للجامعة ونجاحا كبيرًا لها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية نحو جامعة بحثية الكترونية عالمية مما يساهم في رفع تصنيفها المحلي والعالمي.

وأوضح الدكتور طريف شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن حصول الباحث على هذا المركز العالمي المتميز يأتي نتيجة تنفيذ الخطة البحثية للجامعة التي من أهم أركانها تبني الأفكار البحثية للباحثين والعمل على نشرها حيث انشأت الجامعة مركزًا لدعم الأبحاث وبراءة الاختراع ووحدة للنشر والتصنيف الدولي ومركزًا لتنمية الموهوبين والمبتكرين لرفع التصنيف والجودة للجامعة في هذه المجالات.

يذكر أن الدكتورعلي بحراوي حاصل على أفضل رسالة دكتوراه من جمعية الرياضيات المصرية، وحصل أيضًا على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الهيئات والأفراد من أكاديمية البحث العلمي بالإضافة إلى العديد من الأبحاث التي تزيد عن 200 بحث في مجلات علمية عالمية ذات مستوى رفيع فضلاً عن حصولة علي جائزة التميز العلمي بجامعة الملك عبد العزيز وجائزة التفوق العلمي بجامعة بني سويف بالإضافة إلى الكثير من التكريمات الدولية.