رونالدو يعلن جاهزيته لمواجهة أوساسونا

أعلن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد جاهزيته لمواجهة ريال أوساسونا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويعاني رونالدو من إصابة في الركبة منذ نهائي بطولة أمم أوروبا، ولم يلعب بسببها منذ ذلك الحين.

وقال رونالدو في تصريحات للصحفيين صباح اليوم الخميس: "نعم، لقد عدت وأصبحت جاهزا للمشاركة في مباراة أوساسونا المقبلة".

وخاض ريال مدريد مباراتين إلى الآن في الدوري الإسباني بدون رونالدو، حقق الفوز في كلاهما على حساب ريال سوسيداد وسيلتا فيجو.

وسيلتقي ريال مدريد مع ريال أوساسونا يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.