على طريقة الحضري (4) - عن الفلاح الذي ظن الأهلي أنه سيتوه في ألمانيا.. وشوبير الذي لم يتأخر عني

وجد عصام الحضري نفسه تائها في ألمانيا التي سافر إليها متأخرا للحاق بالمعسكر الأول مع الأهلي، وبعد معاناة وصل أخيرا ليجد المساعدة من أحمد شوبير "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

وتحدث في الحلقة الثانية عن الاستدعاء الأول لمنتخب مصر ومقابلة حسام حسن الذي كان يحلم بصورة معه. ( شاهد الحلقة )

وفي الحلقة الثالثة، كشف لنا الحضري عن كواليس انتقاله إلى الأهلي قبل نهاية عقده مع دمياط. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، ويحكي لنا الحضري عن تفاصيل كوميدية في رحلته من القاهرة إلى ألمانيا واستقبال ومساعدة أحمد شوبير له.

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