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خبر في الجول – سبب توقف مفاوضات اتحاد جدة مع طارق حامد

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خبر في الجول – سبب توقف مفاوضات اتحاد جدة مع طارق حامد خبر في الجول – سبب توقف مفاوضات اتحاد جدة مع طارق حامد

دخل مسؤولو اتحاد جدة في مفاوضات مع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك خلال الفترة الماضية من أجل ضمه لصفوف الفريق السعودي قبل أن تتراجع إدارته عن إتمامها.

وأكد مصدر مقرب من طارق حامد لـFilGoal.com قائلا:"اتحاد جدة بالفعل دخل في مفاوضات مع طارق لضمه لصفوف الفريق".

وأكمل"لكن المفاوضات توقفت بعدما اكتملت قائمة الأجانب في الفريق السعودي بقيد محمود عبد المنعم "كهربا" وفهد الأنصاري وفيلانويفا وأحمد العكايشي".

وواصل"كما أن طارق نفسه أراد الاستمرار في الزمالك والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا كما أن تعاقده مع النادي مستمر ولا يحق له الانتقال دون إذن إدارة ناديه".

ويستعد طارق حامد حاليا مع الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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