أوتاكا يشكو الإسماعيلي في اتحاد الكرة

تواجد النيجيري جون أوتاكا مهاجم الإسماعيلي السابق في مقر اتحاد الكرة اليوم الخميس لتقديم شكوى ضد الدراويش بعد فسخ التعاقد معه مؤخرا.

الإسماعيلي كان قد أعاد جون أوتاكا لصفوف الفريق بعد رحيله عنه منذ 14 عاما قبل أن يفسخ تعاقده معه لضعف مستواه الفني والبدني من طرف واحد.

وتواجد أوتاكا مع وكيله أحمد عباس بمقر اتحاد الكرة وسلم شكوى لوليد العطار مدير شؤون اللاعبين ضد الإسماعيلي وسدد قيمتها أيضا.

الإسماعيلي قد تعاقد مع اللاعب موسمين مقابل 450 ألف دولار، وهو مبلغ يراه مسؤولو الدراويش مبالغا فيه بالنظر للمستوى الحالي لصاحب الـ34 عاما.

وخاض أوتاكا برنامجا تدريبيا خاصا من أجل إعداده للموسم الجديد، إلا أنه فشل في إقناع مسؤولي الدراويش بقدرته على إضافة لكثير لهجوم الفريق.

ولم يلعب أوتاكا لأي ناد في الموسم الماضي، فكان سيفاسبور التركي هو أخر محطاته، ارتدى قميصه موسم 2014-2015.