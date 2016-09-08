حوار في الجول - إبراهيم نور الدين يتحدث عن مجاملة الأهلي وظلم الحكام ومرتضى

حكم مثير للجدل ظهر اسمه بقوة على الساحة المصرية في السنوات الأخيرة، وكحال الحكام دائما تناله الاتهامات بالميل لكل فريق مرة، وهو الذي لا يهمه سوى مصلحته بكل تأكيد.

إبراهيم نور الدين الحكم الدوري المصري تحدث لـFilGoal.com في حوار مطول عن كيف كان يتعامل مع تلك الانتقادات و"الحرب الباردة" التي كان يتعرض لها.

وبدأ الحكم المصري حديثه"كل مجالس إدارات الأندية تحاول الحفاظ على حقوق أنديتها، لكن كنا مختلفين مع بعض رؤساء الأندية على الطريقة التي تحدثوا بها عن التحكيم، حيث كان هناك أسلوب أفضل كان يجب التحدث به، نحن في منظومة واحدة ويجب أن يكون هناك احترام متبادل لا اتهامات".

وأضاف"الحكام رجال محترمين ونحن جزء من منظومة تعمل لصالح الكرة المصرية، ليس لصالح نادي بعينه من أجل فوزه بالدوري أو الكأس، لذلك كنا غاضبين من الإتهامات، لكن الحمدلله أنتهت في الفترة الأخيرة".

مرتضى منصور

وعن اتهامات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك له باتخاذ قرارات تعسفية ضد الفريق في مباريات الدوري وإعلانه بأنه لن يحكم للزمالك مرة أخرى، رد إبراهيم نور الدين قائلا:"أي رئيس ناد من حقه أن يتحدث عن حقوق ناديه لكن مع مجلس إدارته".

وأكمل نور الدين"لا أعين نفسي في مباريات معينة أو لناد معين، كل أندية الدوري بالنسبة لي سواسية، ولا يوجد فرق بين نادي كبير ونادي صغير، القانون ينص على مواد معينة سأطبقها على أي لاعب وأي فريق مهما كان أسمه، ومن له حق سيحصل عليه معي لن يفوز أي فريق إلا بمجهوده لا بضغط الحكام، ومسألة تحكيمي لأي مباراة هو من سلطة لجنة الحكام والاتحاد المصري".

هيئة الرقابة الإدارية

وعن ما تردد عن حصوله على أموال من الأهلي علق"الحديث عن تقاضي أموال وشيكات من النادي الأهلي أو أي نادي لمساعدته على الفوز بالدوري تفاهات لا يجب الرد عليها، وأكبر دليل على أن الشيكات التي انتشرت مفبركة هو ظهور شيك آخر باسم الزمالك".

وأردف"نقطة مهمة جدا يجب أن يعلمها الجمهور، هناك جهة اسمها هيئة الرقابة الإدارية في مصر لا أحد يستطيع أن يصرف أي شيك إلا لو كان معلوم مصدره".

وشدد"كما أن ضميري لا يسمح ولو بملايين الدنيا، كل أموال وكنوز الدنيا لن ترضي الله عني، فقط ضميري هو من يقودني في المباريات ولا يهمني من يفوز ومن يخسر مهما كان المقابل".

إبراهيم شو؟

ورد إبراهيم نور الدين عن ما يقال حول رغبته في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل لتسليط الضوء عليه قائلا:"ما يقال عني باتخاذ قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من أجل تسليط الأضواء علي أمر يدعو للضحك، أنا لا أحتاج للأضواء أصلاً، القرار الذي أتخذه هو القرار الصحيح".

وأضاف"الحديث عن رغبتي في الحصول على الشو نوع من أنواع الحرب الباردة التي أتعرض لها حتى أفقد الثقة في نفسي، لكن هذا لن يحدث ولن يفرق معي ما يقال عني".

وتابع"أنا أتقي الله في عملي وأحقق العدل في الأرض حتى يحققه لنا في السماء، وإن شاء الله سأظل ثابتاً على موقفي كما قطعت العهد على نفسي مع والدي بأن أتخذ بما يمليه علي ضميري، لا أخف من شئ وللعلم شخصيتي وقراراتي هى من جعلت لجنة الحكام تسند لي إدارة لقاء قمة بين الأهلي والزمالك بعد سنوات عديدة من عدم تولي حكم مصري لمباريات قمة".

وأكمل"للأسف الحكام باتوا الشماعة الأولى والأخيرة لكل فرق الدوري، لم أر مجلس إدارة أو جهاز فني أو لاعب يعلنون تحملهم مسئولية الخسارة في أي مباراة، الجميع يتحدث عن الحكام".

وأتم"أرى لاعب يحصل على ملايين الجنيهات ويهدر لعبة قد يكون تدرب عليها أسبوع كامل ويهدرها في المباراة، ثم يخرج ليهاجم التحكيم".