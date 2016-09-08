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باسم مرسي: من رابع المستحيلات أن أنتقل للأهلي.. ولا أمانع التجديد للزمالك

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باسم مرسي: من رابع المستحيلات أن أنتقل للأهلي.. ولا أمانع التجديد للزمالك باسم مرسي: من رابع المستحيلات أن أنتقل للأهلي.. ولا أمانع التجديد للزمالك

نفى باسم مرسي مهاجم الزمالك ما تردد بشأن مفاوضاته مع مسؤولي الأهلي للانتقال إلى صفوف الفريق مشيرا إلى أنه من رابع المستحيلات أن ينتقل للقلعة الحمراء.

باسم مرسي مهاجم الزمالك ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري 2016-2017 ويسعى مسؤولو القلعة البيضاء لتحصين هداف الفريق.

وقال باسم مرسي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك "لا يوجد مفاوضات مع مسؤولي الأهلي، من رابع المستحيلات أن أنتقل لهم وأترك الزمالك الذي فتح ذراعيه لي في بدايتي الحقيقية قادما من الإنتاج الحربي".

وأضاف "لم أضع شروطا لتجديد عقدي مع الزمالك بعد انتهاء عقدي، الأمور المادية لن تكون عائقا بيني وبين الإدارة للتجديد".

باسم انتقل للزمالك قادما من الإنتاج الحربي في عام 2014 في عقد يمتد لثلاث مواسم ونجح في التتويج معه ببطولتي كأس بالإضافة لبطولة الدوري في الموسم الماضي.

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