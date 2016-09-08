الإسماعيلي يضم مدافع إنبي

تعاقد الإسماعيلي مع مدافع إنبي السابق عمرو حسين لأربعة مواسم في صفقة انتقال حر بعد نجاحه في فترة الاختبارات التي قضاها مع الفريق.

وبعد عدة أيام من اختباره قرر عماد سليمان المدير الفني للدراويش ضم عمرو حسين ومنح إدارة ناديه لإتمام التعاقد معه.

وسوف يقوم مسؤولو الإسماعيلي بقيد محمد أبو المجد "بوشا" برفقة عمرو حسين في القائمة الثانية للفريق استعدادا للموسم الجديد.

كما ينتظر اللاعب الإيفواري هانس دياه اجتيازه فترة الاختبارات كي يتم قيده في القائمة حال نجاحه بها خاصة وأنه مازال هناك وقت لقيد اللاعبين الأجانب.