باسم مرسي : اللعب للأهلي من “رابع المستحيلات”

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اليوم الخميس، أنه “تحت أمر” مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه لن يمانع فى تجديد تعاقده مع النادى كما يتردد مؤخرًا.

وأضاف أنه لم يضع شروطًا لتجديد تعاقده مع إدارة النادي بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن الأمور المادية لن تكون عائقًا بينه وبين الإدارة للتجديد.

ونفى مهاجم الزمالك مفاوضات مسئولي النادى الأهلى معه، وقال إنه من رابع المستحيلات أن ينتقل لصفوف النادي الأحمر ويترك القلعة البيضاء التي فتحت له زراعيها لاستقباله بين جدرانها فى بدايته الحقيقية كلاعب محترف قادمًا من الإنتاج الحربي.

وكان مجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور قد قرر بدء مهمة تجديد عقود كل من باسم مرسي ومعروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد دويدار والحارس محمود عبد الرحيم “جنش”، التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، عقب الإنتهاء من مواجهتي الوداد المغربي المقرر لهما 16 و24 الجاري، بالدور قبل النهائى لدوري أبطال إفريقيا.