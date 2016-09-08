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روسيا ترفض إشراك أي طرف ثالث في نزاع بحر الصين الجنوبي

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روسيا ترفض إشراك أي طرف ثالث في نزاع بحر الصين الجنوبي روسيا ترفض إشراك أي طرف ثالث في نزاع بحر الصين الجنوبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الخميس، رفض بلاده إشراك أي بلد ثالث في حل النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي.

واوضح مورجولوف – في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية – “إن موقفنا من الوضع في بحر الصين الجنوبي لم يتغير، فالنزاعات هناك يجب أن تحل من قبل الأطراف المباشرة بأي شكل ترونه مقبولا لديها”.

وأضاف بقوله “ندعو إلى حل جميع القضايا في بحر الصين الجنوبي بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، ونحن نعارض تحويلها إلى مشكلة دولية – بمعنى إشراك دول ثالثة ليست طرفا في هذا النزاع”.

وذكر مورجولوف أن الصين والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يناقشون حاليا مدونة لقواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي .. قائلا “نتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاقات بشأن هذه المدونة التي سيراقبها الجميع بشكل صارم”.

وفي السياق نفسه، أعربت الصين عن تقديرها لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، ومعارضته لأى تدخل من أي طرف ثالث في هذا الشأن.

عبرت عن هذا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ في تعليقها على قول بوتين في مؤتمر صحفي عقد بعد قمة مجموعة الـ20 في مدينة هانغتشو الصينية يوم الاثنين الماضي، أنه يدعم الصين في موقفها حيال قضية تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة.

ووصفت هوا موقف الرئيس بوتين وبلاده بالمنصف والموضوعى، مشيرة إلى أن ما قاله بوتين يمثل صوت العدالة في المجتمع الدولي.

أ ش أ

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