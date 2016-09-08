المهن الموسيقية : تامر حسني لم يعاقب بسبب “حفلة البارون”

قال طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابه المهن الموسيقية، اليوم الخميس، إن الفنان تامر حسني لم يتم عقابه أو تغريمه عن آخر حفلاته الغنائية، والتي أقيمت أول أمس على مسرح البارون.

وأضاف “مرتضى” في بيان له أن الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بالنقابة، أوفد لجنة إلى مقر الحفلة لتحصيل مبلغ ١٢ ألف جنيه قيمة الرسم النسبي المستحق عن النجم الشاب بصفته عضو عامل بنقابة المهن الموسيقية.

وأشار “مرتضى” إلى أن الشركة المنظمة للحفل قامت بالفعل بسداد المبلغ المستحق دون أي اعتراض، موضحًا أن حالة الجدل التي أثيرت اليومين الماضيين حول تغريم تامر حسني، حدثت بسبب تحصيل الرسوم النسبية عن طريق لجنة التفتيش بمقر الحفلة، وليس بمقر النقابة كما هو متبع فى مثل تلك الحفلات.