“التأمين الاجتماعي”: استمرار صرف المعاشات لشهر سبتمبر.. اليوم

المراسل – عمر جمال
أكد أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، اليوم الخميس، على انتظام عملية صرف المعاشات بجميع منافد الصراف الآلى “ATM” و منافذ الصرف التابعة للهيئة و كذلك البنوك و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
و أضاف أن منافذ الصرف مستمرة في صرف المعاشات و منذ الساعات الأولى من الصباح و حتى حصول آخر مستحق علي مستحقاته و إنه تم صرف المعاشات لعدد 5 مليون حاله معاش بدءًا من يوم الخميس الأول من سبتمبر و حتي الأربعاء و أنه تم وضع خطه عمل لتوصيل جميع الحقوق التامينيه إلى مستحقيها بالمنازل ممن طلب تلك الخدمة المجانية.
وأشاد “ابو المجد” بتفاني العاملين بهيئه التامينات و حرصهم على التواجد بعد ساعات العمل للتأكد من صرف المعاشات لكل المستحقين قبل عيد الأضحى المبارك و حرصهم على عدم الغياب، حيث انخفضت نسبه الغياب والاجازات عن متوسطاتها في هذا التوقيت من السنة.
و من جانبه صرح سامي عبدالهادي رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص بأن عدد المعاشات التي تم تحويلها للبنوك بلغ 1.9 مليون حالة، بخلاف ما يتم الصرف لهم من منافذ الهيئه و البريد.
و أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية و المشكلة من قيادات التامينات و تحت الرئاسة المباشرة لوزير التضامن قد تلقت بعض الشكاوي و التي تمثلت في الزحام ببعض المناطق التامينية و كان الحل فوري و سريع بزيادة عدد المنافذ والصرافين .