“التأمين الاجتماعي”: استمرار صرف المعاشات لشهر سبتمبر.. اليوم

المراسل – عمر جمال

أكد أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، اليوم الخميس، على انتظام عملية صرف المعاشات بجميع منافد الصراف الآلى “ATM” و منافذ الصرف التابعة للهيئة و كذلك البنوك و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

و أضاف أن منافذ الصرف مستمرة في صرف المعاشات و منذ الساعات الأولى من الصباح و حتى حصول آخر مستحق علي مستحقاته و إنه تم صرف المعاشات لعدد 5 مليون حاله معاش بدءًا من يوم الخميس الأول من سبتمبر و حتي الأربعاء و أنه تم وضع خطه عمل لتوصيل جميع الحقوق التامينيه إلى مستحقيها بالمنازل ممن طلب تلك الخدمة المجانية.