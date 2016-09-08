عمرو الليثي يستضيف بوسي ودياب ولؤي في احتفالية العيد

قدم الإعلامي عمرو الليثي، اليوم الخميس، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح “الليثي” أن برنامج بوضوح على شاشة قناة الحياة اأولى يحتفل بعيد الأضحى من خلال استضافة عدد من نجوم الغناء المصري، حيث نلتقي فى وقفة عيد الأضحى مع المطرب لؤي فى أمسية موسيقية حيث يشدو بباقة متميزة من أجمل أغانيه ، ويكشف لؤى اسرار خاصة حول أسباب غيابه عن الساحة الغنائية ، رغم انطلاقته القوية ومن أبرز أغانيه أغنية “آه يا ليل يا عين”.

كما يلتقى خلال أيام العيد مع المطربة بوسي وتشدو بباقة من أجمل أغانيها الحديثة بالإضافة إلى أجمل الاغانى القديمة لوردة وعبد الحليم حافظ وفايزة احمد، وأمسية خاصة مع نجوم الأغنية الشبابية فريق اوكا ، اورتيجا ، شحته كاريكا فى حلقة غنائية استعراضية تتضمن غناء عدد من الأغانى الشبابية.

كما يحل المطرب الشعبى دياب ضيفا على الاعلامى عمرو الليثى خلال العيد والذى اشتهر بغناء عدد من الأغاني الخفيفة والشعبية والتي نالت شهرة كبيرة ومنها “غمازات ، العو ، الشحن فصل ”

كما يستضيف الليثى المطرب الشاب محمد رشاد والذى يشدو بباقة رائعة من الأغانى القديمة والحديثة ، كما يستضيف الليثي الفرقة الغنائية ” تخت باطى ” وهو أول تخت شرقى كوميدى فى مصر ، حيث يشدو الفريق بباقة من أجمل أغانيه.