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«الصحة»: وفاة الحالة 12 بين الحجاج المصريين

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«الصحة»: وفاة الحالة 12 بين الحجاج المصريين «الصحة»: وفاة الحالة 12 بين الحجاج المصريين

الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى ، مساء اليوم الخميس ، يبلغ من العمر58 عامًا، من محافظة الدقهلية، يتبع بعثة الحج السياحى.

وأوضح الدكتورعلى حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفى يدعى مجدى عبدالحميد الغريب البدوى ، توفى إثر توقف فى عضلة القلب ، وتم نقله على الفور الى مستشفى النور التخصصى بمكة حيث تم تلقية للاسعافات اللازمة ، ولكن وافته المنية.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغ الوفاة من المستشفى التى كان محتجز بها ، ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المسئوله لانهاء استخراج شهادة الوفاة.

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