منع مرور سيارات النقل الثقيل والمقطورات بحمولة 5 أطنان بمحور المريوطية

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، تنظيم سير السيارات النقل والنقل الثقيل بالطريق الدائرى فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين.

وأكد مصدر أمنى، أن خطة العمل تضمنت منع مرور سيارات النقل بحمولة 5 أطنان والنقل الثقيل بمقطورة من 6 صباحا حتى 12 ليلا فى المنطقة المحصورة من مطلع محور المريوطية الجديدة فى الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين "اتجاه الشرق".

وأضاف المصدر أنه سيسمح بالمرور بتلك المنطقة من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً، وسيتم السماح بمرور السيارات النقل على مدار 24 ساعة فى المنطقة المحصورة ما بين مطلعى محور المريوطية الجديدة مروراً بصفط اللبن وأعلى المحور والزراعى "اتجاه الغرب"، وحتى وصولاً إلى مدخل محور الفريق سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين.

ونصح المصدر باستخدام الطريق الدائرى الإقليميى فى القطاعات التى تم الانتهاء منها، موضحا أن الإدارة العامة للمرور تناشد قائدى المركبات النقل الثقيل والنقل بالمقطورة بالالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى.