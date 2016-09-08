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"مصر للطيران" تسير 251 رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة خلال إجازة العيد

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"مصر للطيران" تسير 251 رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة خلال إجازة العيد "مصر للطيران" تسير 251 رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة خلال إجازة العيد

>كتبت رحاب نبيل-محمود محيي

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى بيان أصدرته الشركة اليوم الخميس، أنه تلبية لرغبة الكثير من عملاء الشركة فى قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمناطق الجذب السياحى داخل قبل بداية العام الدراسى الجديد، فقد طرحت الشركة 24 ألف مقعدًا على متن 251 رحلة جوية منتظمة وإضافية لكل من شرم الشيخ والغردقة فى الفترة من 9 وحتى 17 سبتمبر الجارى بخلاف رحلاتنا إلى المدن السياحية الأخرى مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية ومرسى علم.

 

ومن جانبه، أكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن الشركة طرحت وحدها 10300 مقعدًا على متن 68 رحلة جوية إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من غد الجمعة 9 سبتمبر وحتى السبت 17 سبتمبر، وذلك بمعدل 4950 مقعدًا على متن 32 رحلة منتظمة وإضافية إلى شرم الشيخ و5350 مقعدًا على متن 36 رحلة منتظمة وإضافية إلى الغردقة، حسب البيان.

 

وفى السياق ذاته، صرح  الطيار حلمى رزق رئيس شركة مصر للطيران الخطوط الداخلية والإقليمية "أكسبريس"، أن الشركة قد طرحت 13700 مقعدًا على متن 183 رحلة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة طوال فترة إجازة العيد لنقل المصريين والعرب والأجانب والراغبين فى قضاء إجازة العيد فى هذه المدن السياحية، على حد قول البيان.

 

وأضاف رزق قائلاً "تم طرح 7900 مقعدًا على متن  106 رحلة منتظمة وإضافية إلى شرم الشيخ ونحو 5800 مقعدًا على متن 77 رحلة منتظمة وإضافية إلى الغردقة، ليصبح إجمالى الرحلات التى تسيرها شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية وأكسبريس فى فترة عيد الأضحى 251 رحلة تستوعب 24 ألف راكبًا".


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