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حبس مدير مطعم مشويات شهير بمدينة نصر لاتهامه ببيع أغذية غير صالحة

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حبس مدير مطعم مشويات شهير بمدينة نصر لاتهامه ببيع أغذية غير صالحة حبس مدير مطعم مشويات شهير بمدينة نصر لاتهامه ببيع أغذية غير صالحة

>كتب : أحمد إسماعيل

قرر إيهاب شريف وكيل أول نيابة مدينة نصر برئاسة أحمد العراقى مدير النيابة، حبس "محروس، ح" 40 سنة مدير مطعم شهير للمشويات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه ببيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر.

 

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار مالك المطعم، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعامل المركزية لوزارة الصحة.

 

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قيام مباحث بالاشتراك مع مفتش الصحة بعمل حملات لضبط الأغذية الفاسدة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، وبمداهمة المحل ومخزن تابع له تم ضبط كميات من اللحوم والفراخ والسجق والكبدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه، والتى أمرت بما سبق.


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مصر 365

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