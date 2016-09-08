حسام البدري يطالب بسرعة تجهيز أكرم توفيق قبل ودية الشرقية

مراسل ONA:

طالب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خالد محمود، طبيب الغريق، بسرعة تجهيز أكرم توفيق، للمشاركة أمام الشرقية.

> وجاء طلب البدري من طبيب الأهلي، لحرصه على تقييم اللاعب واختباره خلال مواجهة الشرقية الودية المقبلة والمقرر لها السبت المقبل، بمعسكر الفريق في 6 أكتوبر، تحسبا للاعتماد عليه بتشكيل الفريق مع انطلاق مسابقة الدوري.

> من جانبه، أكد طبيب الأهلي أن اللاعب سيشارك في تدريبات الفريق الجماعية غدا الجمعة على أن يخضع للكشف الطبيب عقب المران لتحديد موقفه من المباراة الودية.

> الجدير بالذكر أن أكرم توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية، وخضع لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية.