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مصر للطيران: 251 رحلة لشرم الشيخ والغردقة خلال عيد الأضحي

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مصر للطيران: 251 رحلة لشرم الشيخ والغردقة خلال عيد الأضحي مصر للطيران: 251 رحلة لشرم الشيخ والغردقة خلال عيد الأضحي

للطيران

مراسل «ONA»

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنَّ الشركة قررت طرح 24 ألف مقعدًا، علي متن 251 رحلة جوية منتظمة وإضافية، لكلٍ من شرم الشيخ والغردقة في الفترة من 9 وحتى 17 سبتمبر الجاري ، بخلاف رحلات إلى المدن السياحية الأخرى مثل الأقصر وأسوان والأسكندرية ومرسى علم، وذلك بمناسبة إجازة عيد الأضحي المبارك في مناطق الجذب السياحي داخل مصر قبل بداية العام الدراسي الجديد .

من ناحيته، أكَّد الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنَذ الشركة طرحت وحدها 10300 مقعدًا، على متن 68 رحلة جوية إلي شرم الشيخ والغردقة، اعتبارًا من غدٍ الجمعة وحتي السبت 17 سبتمبر، وذلك بمعدل 4950 مقعدًا على متن 32 رحلة منتظمة وإضافية إلي شرم الشيخ و 5350 مقعدًا، وعلى متن 36 رحلة منتظمة وإضافية إلي الغردقة.

وفي السياق ذاته، صرح الطيار حلمي رزق رئيس شركة مصر للطيران الخطوط الداخلية والإقليمية «أكسبريس» أن الشركة قد طرحت 13700 مقعدًا على متن 183 رحلة الي كل من شرم الشيخ والغردقة ، طوال فترة إجازة العيد لنقل المصريين والعرب والأجانب والراغبين في قضاء إجازة العيد في هذه المدن السياحية .

وأضاف رزق أنه تم طرح 7900 مقعدا على 106 رحلات منتظمة وإضافية إلي شرم الشيخ ، ونحو 5800 مقعدا على 77 رحلة منتظمة وإضافية إلي الغردقة ، ليصبح إجمالي الرحلات التي تسيرها شركتي مصرللطيران للخطوط الجوية واكسبريس في فترة عيد الأضحي 251 رحلة تستوعب 24 ألف راكباً .

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