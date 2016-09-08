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الجبير: مواقف السعودية وتركيا تجاه الأزمة السورية متطابقة

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الجبير: مواقف السعودية وتركيا تجاه الأزمة السورية متطابقة الجبير: مواقف السعودية وتركيا تجاه الأزمة السورية متطابقة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، إن مواقف وتركيا تجاه الأزمة السورية متطابقة.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرة التركي، مولود جاويش أوغلو، في أنقرة إن هناك تطابقا في وجهات بين الرياض وانقرة تجاه عدد من القضايا، مضيفًا أن “التعاون السعودي التركي قائم ومتين على جميع المستويات”.

وأكد الجبير “وقفنا جنبًا إلى جنب مع إخواننا في تركيا، وندعم الشرعية التركية وكل الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن نفسها”.

واتهم الجبير السورية بـ”المماطلة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا”، مضيفًا أنه “من المستحيل أن يكون للأسد مكان في مستقبل سوريا”.

وأشار إلى أنه “لا بديل عن الحل السياسي في سوريا سوى العسكري ولكن بعد استنفاذ الجهود كافة”.

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