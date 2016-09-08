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بالصور.. وزير التخطيط يتفقد أتوبيسات نقل حجاج القرعة لعرفات

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بالصور.. وزير التخطيط يتفقد أتوبيسات نقل حجاج القرعة لعرفات بالصور.. وزير التخطيط يتفقد أتوبيسات نقل حجاج القرعة لعرفات

وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي

تفقد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، رئيس البعثة الرسمية للحج، الأتوبيسات الناقلة لحجاج القرعة “الداخلية” قبل تصعيدهم لـ “عرفات”، والذى سيبدأ ظهر السبت المقبل.

وقال اللواء سيد ماهر، الرئيس التنفيذى للبعثة الرسمية للحج، إن الداخلية تعاقدت على 400 أتوبيس لخدمة “الرد الواحد” لنقل ما يزيد على 19 ألف حاج، مشيرًا إلى أن جميع الأتوبيسات موديلات حديثة ومزودة بجهاز GPS وشاشات عرض ، وعبوات مياه للشرب ، وخزانات مياه لاستخدامها فى الوضوء خلال نزول الحجاج لمزدلفة.

وأضاف “ماهر” أنه تم تجهيز عدد من عربات الإسعاف ووحدات متنقلة لإصلاح الأعطال ، للتدخل السريع حال وقوع أى عطل لأى أتوبيس يقل الحجاج، مشيرا إلى تواجد تلك الوحدات بالقرب من الأتوبيسات ب” المشاعر المقدسة”.

ومن جانبه نوه رئيس البعثة الرسمية للحج، لوضع الأعلام المصرية على الأتوبيسات الناقلة للحجاج، مشددا على تقديم أفضل الخدمات للحجيج، وتوعيتهم بعدم التزاحم خلال فترة التصعيدلـ ” عرفات ومنى” .

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