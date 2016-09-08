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الانهيار التام يضرب علاقة مورينيو ودارميان.. ويوفنتوس يراقب

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الانهيار التام يضرب علاقة مورينيو ودارميان.. ويوفنتوس يراقب الانهيار التام يضرب علاقة مورينيو ودارميان.. ويوفنتوس يراقب

أصبحت علاقة جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مع الظهير الأيمن للفريق ماتيو دارميان متوترة للغاية وتعاني من انهيار تام.

ووقفا لما ذكره موقع "توتو سبورت" الإيطالي فإن مورينيو في ظل اعتماده التام على أنطونيو فالنسيا في مركز الظهير الأيمن فإن دارميان أصبح يعاني من عدم مشاركته في المباريات.

ووصف التقرير علاقة مورينيو باللاعب الإيطالي بأنه ضربها الانهيار التام.

وأكد التقرير بأن يوفنتوس يراقب وضع دارميان عن قرب لمعرفة إن كان يونايتد يرغب في إعارته خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مع أحقية شرائه فيما بعد.

لكن لن يرغب يونايتد في التخلي عن اللاعب سوى مقابل 20 مليون يورو وهو المبلغ الذي لن يرغب يوفنتوس في تحمله.

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