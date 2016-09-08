وكيل الأزهر يشيد بجهود السعودية في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن

زار فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اليوم، بعثة حج الأزهر الشريف في مقر إقامتها بمكة المكرمة، للاطمئنان على أحوال البعثة.

وأشاد فضيلة وكيل الأزهر، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن وتأمينهم، مؤكدًا أن هذه الجهود المبذولة لا ينكرها إلا جاحد.

وطالب شومان، أعضاء البعثة بالتخفيف والتيسير على الحجاج فيما يتعلق بأوقات رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة ومنى، محذرًا من التشدد في الفتاوى، ومنوِّهًا بضرورة الاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “افعل ولا حرج”.

كما طالب فضيلته الحجاج بعدم عرض أسئلتهم على أكثر من شيخ حتى لايتحيروا بين الإجابات المختلفة، وأوصاهم بالبعد عن الانشغال بتوافه الأمور، والصبر على مشقات الحج طمعا في مغفرة ذنوب العمر، مذكرا بقوله-صلى الله عليه وسلم- من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه”.