تغريدة - من سويسرا إلى الباطن.. كيف رأى الجمهور انتقال حمودي للدوري السعودي

بعد أن كان هو الشغل الشاغل للإعلام طيلة موسم الانتقالات، ها هو أحمد حمودي يحسم موقفه..

أعلن نادي الباطن السعودي ضم أحمد حمودي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

البعض يرى الصفقة رابحة للفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي، فيما يلوم عديد من الناس على اللاعب سوء اختياره، بالنظر لإمكانه اللعب في فريق أفضل.

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ويستعرض FilGoal.com آراء الجمهور السعودي حول ضم الباطن للاعب الدولي المصري.