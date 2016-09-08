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مزارع يتعدى بالضرب على عامل مزلقان بأسوان ويحطم البلوك لانتظاره فترة طويلة

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مزارع يتعدى بالضرب على عامل مزلقان بأسوان ويحطم البلوك لانتظاره فترة طويلة مزارع يتعدى بالضرب على عامل مزلقان بأسوان ويحطم البلوك لانتظاره فترة طويلة

>أسوان – عبد الله صلاح

تعدى مزارع بمحافظة أسوان، على عامل بلوك سكة حديد، لانتظاره فترة طويلة عقب إغلاق الأخير مزلقان السكة الحديد أمام حركة المرور قبل قدوم أحد القطارات.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بوصول "عبد الرحمن.ه" 43 سنة، عامل بلوك بهيئة السكة الحديد، إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضد مزارع يدعى "محمود.ش" لتعديه بالضرب وتحطيم التليفون الخاص بالبلوك.

وأوضح عامل المزلقان، خلال أقواله بالمحضر، بأن المتهم تعدى عليه بالضرب وحطم تليفون البلوك، بعد انتظاره لفترة أمام مزلقان بنبان، بعد إغلاقه أمام حركة المرور، قبل قدوم قطار "أسوان – الإسكندرية"، وهو ما نتج عنه إصابة عامل المزلقان بجروح سطحية وكدمات متفرقة بالجسم وتم إسعافه بمستشفى دراو المركزى.

كلفت إدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمود عوض، وتحت إشراف العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث، بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد وضبط المتهم، وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2016 جنح مركز شرطة دراو.


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