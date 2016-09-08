عطر "جيرلان" Guerlain الجديد للرجال المثالي

ردّاً على كلّ مَن يعتقد أن هذا الرجل الذي يتمّ وصفه أعلاه ليس موجوداً، تقدّم "جيرلان" Guerlain الجواب.

فهذا الرجل موجود في تركيبة عطر "جيرلان" Guerlain الجديد للرجال، "لوم إيديال" L'HOMME IDEAL.



القارورة

القارورة المثالية؟ ذكوريّة، مُترفة ومميّزة بأناقتها...

ذكاء درجات طاغية منعشة ومتألّقة تتلاءم تماماً مع ذهن مُرتدي هذا العطر المُفعمة بالحيويّة.

فتضفي فاكهة الحامض على الوجه الديناميكي والمميّز والعشبيّ لمسةً عطريّة فيما تُضيف براعم البرتقال نفحةً من الرومانسيّة.

جمال الدرجات الداخلية المُرهفة للغاية القائمة على ثنائي من اللوز وحبوب التونكا والذي أضاف إليها مصمّم العطور مكوّناتٍ تحمل سرّاً خاصاً... إلى جانب أثر من الفانيليا بسبب نعومته ودفئه المثير والفخم.

قوة درجات خفيفة غنيّة بعبق الجلد لتأكيد رجوليّة "الرجل المُختار". ولمنحها قوةً وثباتاً، تمّ تركيب العطر حول درجات غنيّة بالأخشاب: الفتيفير الهندي من جهة، والأرز والجلد مع تفسير معاصر من جهةٍ أخرى. وتأتي الرسال العطريّة واضحةً: نحن أمام رجل أنيق، ذكوريّ، ومتأنّق.



لا شكّ أن عطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal هو ذكيّ، وسيم وقويّ! ثلاثة تناغمات عطريّة تمّ ابتكارها بواسطة مكوّنات خام منعشة وحيويّة تتلاءم مع هذه الأوصاف الثلاثة. ومفتاح هذا العطر هو تناغم اللوز "أماريتّو" الذي يجعل مَن يرتدي هذا العطر لا يُنتسى. عطر رجالي غنيّ بشذا اللوز من أجل رجلٍ لا يُقاوَم...

ما يجعل من عطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal عطراً فريداً ومميّزاً هو شذا اللوز الموروث عن عطر "جيكي" Jicky الذي تمّ ابتكاره في العام 1889 والذي ينمّ عن الجرأة التي سادَت في ذلك الوقت. مع عطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal، يتمّ التعامل مع اللوز بطريقة مجازيّة عبر كامل العطر بدلاً من اقتراحه في أساس العطر، وهو متوفّر من درجات العطر الطاغية وصولاً إلى الدرجات الخفيفة ممّا يشكّل سابقةً في صناعة العطور. إن هذا التناغم اللوزيّ الغنيّ والدافئ للغاية في عطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal مؤلّف من حبوب التونكا واللوز الطبيعي ودرجةٍ من الفانيليا. وتتحاور هذه المكوّنات الخام التي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من تقليد "جيرلان" Guerlain من أجل ابتكار عطر متعدّد الأوجُه.

بأسلوب ذكوريّ للغاية، يعتمد اللوز على بنيةٍ متينة وحديثة من الدرجات الخشبيّة. لكن عطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal هو منعش وقويّ أيضاً عندما تنبثق نكهات اللوز عبر الدرجات الطاغية الحمضيّة. فتخلق هذه التناغمات توازناً رقيقاً وتوفّر عطراً عاطفيّاً ودقيقاً.

أما الشعور الذي يولّده العطر فهو الانفعال الناجم عن اللقاء بالرجل المثالي."