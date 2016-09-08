أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للمحجبات: ماسك لتقشير الوجه قبل عيد الأضحى

Google+ Print

الخميس 08-09-2016 17:00

لا  تعتمد جمال وجهك ونضارته في العيد على الاهتمام به في هذا اليوم فقط اذ لا بد من  تجهيز نفسك من خلال بعض الماسكات التي تندرج ضمن روتين تحضيري لمناسبتك الهامة ومن ضمن هذه الماسكات ماسك تقشير الوجه  الذي يزيل البقع ويحضر وجهك لمرحلة العناية والتبيض ومن ثم ماسكات التغذية لتصلي الى اطلالة  نضرة ومشعة يوم العيد.

تحتاجين الى المكونات التالية  لتحضير القناع :
مسحوق الكاكاو ملعقة كبيرة.
ماء ورد ملعقة كبيرة.
عصير ليمون ملعقة صغيرة.
الشوفان ملعقة كبيرة.
العسل ملعقة كبيرة
السكر المطحون ملعقة كبيرة.
زيت الزيتون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:
امزجي مسحوق الكاكاو وماء ورد وعصير ليمون، ثم أضيفي بعض الشوفان ثم قومي بإضافة العسل والسكر المطحون وقليل من زيت الزيتون، وضعي القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بشطف وجهك بماء دافئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي