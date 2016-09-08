نصيحتان أساسيتان لاختيار الهدية المناسبة للرجل

يجد الشخص نفسه أمام خيارات متنوعة ومختلفة عند البحث عن هدايا مناسبة للسيدات، ولكن غالباً ما تكون الخيارات محدودة عند اختيار هدايا الرجل، وهذا ما يحيِّر كثيرين في هذه الفترة من العام، لذلك قررنا أن نمد لك يد العون، ونعرض عليك مجموعة هدايا مقترحة للرجال مع نصائح أساسية لاختيارها.

عند اختيار الهدية المناسبة لأي شخص عليك أن تحرصي على أن تناسب ذوقه، فأصحاب الإطلالة التقليدية الذين يفضلون ارتداء الثوب الخليجي لا يمكن أن تهديهم حقيبةً رياضيةً، أو "تيشيرت" لفريقهم الرياضي المفضل، بل ستكون المحافِظ الجلدية الأنيقة على سبيل المثال خياراً أنسب لهم، والعكس صحيح، حيث يمكنك أن تهدي الشاب الرياضي حذاءً عصرياً أنيقاً، أو حقيبة ظهر جذابة.

كما ننصحك دائماً باختيار المقاس المثالي إن أردت إهداء الرجل حذاءً، أو قطعة ملابس، ويمكنك الاحتفاظ بالإيصال ليتمكن من تغيير المقاس إن احتاج الأمر ذلك، أما إن لم تعرفي مقاسه، فننصحك باختيار هدية محايدة، مثل قلم فضي فخم، أو حقيبة عصرية رائعة.

شاهدي في الصور أعلاه أفضل الهدايا التي يمكنك تقديمها للرجل في عيد الأضحى المبارك.