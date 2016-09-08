كانييه ويست يفتتح "أسبوع نيويورك" بعرض مثير للجدل

افتتح المغني كانييه ويست Kanye West عروض أسبوع نيويورك للموضة يوم البارحة بعرض مثير للجدل لمجموعة Yeezy للموسم الرابع، حيث قدم مجموعة رياضية بألوان حيادية تتدرج بين الأسود والأبيض مع الألوان الترابية.

وقد استفزت طريقة العرض الشخصيات الحاضرة، إذ ارتصَّت العارضات تحت شمس نيويورك الحارة لفترة طويلة ما أدى إلى تعرض عدد منهن إلى الإغماء بعض دون تدخل أي شخص من فريق العمل، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدَّم توم فورد Tom Ford مجموعته الجديدة لاحقاً في نفس اليوم وسط حضور كبير لنجوم هوليوود وعارضات الأزياء المتألقات. وقد طغى الأسلوب الاحتفالي على الأزياء المعروضة التي ضمت عديداً من الفساتين والتنانير المصنوعة من الترتر اللماع والمعاطف الطويلة والبدلات الرسمية الأنيقة، كما شاهدنا أناقة السبعينيات حاضرة بوضوح في هذا العرض.

شاهدي معنا ماذا قُدِّم في أول أيام أسبوع الموضة بنيويورك وشاركينا برأيك.