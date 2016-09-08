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اكتشفي مجموعة "كاكتوس دو كارتييه" الفاخرة من "كارتييه"

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الخميس 08-09-2016 15:05

"كاكتوس دو كارتييه" Cactus De Cartier مجموعة جريئة وحرّة لا تحدّها أي قيود ولا تحوي سوى قطع نحتية بالغة التأثير، وفيها تُضفي "كارتييه" Cartier لمستها الخاصة على المصادر التقليدية للإلهام وتكشف عن الجمال السرّي الفريد لنبات الصبّار المذهل الجبّار الذي لا نجرؤ على لمسه، بل نكتفي بتأمّله عن بعيد، ونستطيع أن نصفه ببساطة بجوهر الجمال البدائي، وقد شعّ بشكلٍ لا يُقاوَم في تصاميم "كارتييه" Cartier. وتعمل الدار في هذه المجموعة الشائكة الراقية على قلب الموازين وإعادة تعريف المجوهرات بصياغة جديدة تماماً. ومع مراعاة قواعد الهندسة والقطع والأبعاد، فإنّ ما يصعب الاقتراب منه يصبح ناعماً ويكشف بخضوع عن وجوهه الثلاثة غير المتوقّعة. وتُخلّدها "كارتييه" Cartier على مرّ الزمن ضمن أشكال نباتية منقّطة بأحجار كريمة حدّة ونضرة تتنوّع بين الزمرد والعقيق الأخضر والكارنيليان، والذهب وأحجار الماس البراقة.

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سيدتي