أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفير أوكرانيا بالقاهرة: مصر بلد هام في الحفاظ على الاستقرار بأفريقيا والشرق الأوسط

Google+ Print
سفير أوكرانيا بالقاهرة: مصر بلد هام في الحفاظ على الاستقرار بأفريقيا والشرق الأوسط سفير أوكرانيا بالقاهرة: مصر بلد هام في الحفاظ على الاستقرار بأفريقيا والشرق الأوسط

سفير أوكرانيا بالقاهرة

أكد هينادى لاتى، سفير أوكرانيا بالقاهرة، الخميس، قوة العلاقات مع في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن كييف تعتبر مصر بلدًا هامًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي عانت كثيرًا من الهجمات الإرهابية في السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لبلاده بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وأفاد بأن بلاده تتضامن مع الشعب المصري في نضاله ضد التطرف المتشدد والإرهاب الذي يهدد النظام العالمي، مضيفًا أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأكبر مستورد للقمح والذرة، وأن بلاده مهتمة بزيادة وارداتها من مصر من المنتجات الزراعية.

وأعرب سفير أوكرانيا عن تطلعه إلى عقد الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة في كييف أواخر هذا العام التي تعد أداة فعالة في دعم التعاون في مجالي التجارة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر وأوكرانيا انتخبا في أكتوبر العام الماضي أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مما يشكل دفعة عملية للتعاون الثنائي من أجل تحقيق السلام والأمن في إطار المنظمة الدولية، معربًا عن ثقته في إمكانيات دعم الحوار السياسي بينهما في الأمم المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة