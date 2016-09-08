سفير أوكرانيا بالقاهرة: مصر بلد هام في الحفاظ على الاستقرار بأفريقيا والشرق الأوسط

أكد هينادى لاتى، سفير أوكرانيا بالقاهرة، الخميس، قوة العلاقات مع مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحا أن كييف تعتبر مصر بلدًا هامًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي عانت كثيرًا من الهجمات الإرهابية في السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لبلاده بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر.

وأفاد بأن بلاده تتضامن مع الشعب المصري في نضاله ضد التطرف المتشدد والإرهاب الذي يهدد النظام العالمي، مضيفًا أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لأوكرانيا في الشرق الأوسط وأكبر مستورد للقمح والذرة، وأن بلاده مهتمة بزيادة وارداتها من مصر من المنتجات الزراعية.

وأعرب سفير أوكرانيا عن تطلعه إلى عقد الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة في كييف أواخر هذا العام التي تعد أداة فعالة في دعم التعاون في مجالي التجارة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر وأوكرانيا انتخبا في أكتوبر العام الماضي أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي مما يشكل دفعة عملية للتعاون الثنائي من أجل تحقيق السلام والأمن في إطار المنظمة الدولية، معربًا عن ثقته في إمكانيات دعم الحوار السياسي بينهما في الأمم المتحدة.