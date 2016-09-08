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طهران تدعو إلى تظاهرات في ذكرى «حادث منى»

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طهران تدعو إلى تظاهرات في ذكرى «حادث منى» طهران تدعو إلى تظاهرات في ذكرى «حادث منى»

أرشيفية

دعت السلطات فى طهران إلى تظاهرات غدا بعد صلاة الجمعة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لحادث منى، وتنديد لما وصفته بـ “جرائم الرياض” على حد تعبيرها.

ووفقا لوكالة “فارس” أن التظاهرات تنطلق تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لحادث منى، كذلك للتنديد بمحاكمة الشيخ الشيعى فى البحرين عيسى قاسم.

من جانبه قال وزير الشئون الإسلامية السعودي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، إن إيران تمثل “عدائية كبيرة للمسلمين”، مضيفًا أن المملكة لا تريد شعارات سياسية وطائفية فى الحج ما وضع طهران فى عزلة.

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ردًا على ما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية وكبار المسئولين الإيرانيين على إلقاء اللائمة على المملكة فى عدم تمكين الحجاج الإيرانيين من أداء الحج لهذا العام، إن إيران اليوم تمثل عدائية كبيرة للمسلمين فى الحج لأنها لا تريد للحج أن يمر بسلام وأن يكون بلا سياسة وبلا شعارات وبلا استغلال سياسي وطائفي.

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