«الكهرباء» تعتمد 9 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات بالوادي الجديد

مراسل «ONA»

اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة مبلغ 9 ملايين جنيه، اليوم الخميس، لتنفيذ عدة مشروعات في مجال الكهرباء لخدمة محافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، إنَّ الخطة تشمل تغيير خطة تغذية موط القصر، بإجمالي رفع قدرات 28 محول كهربائي بمركز الداخلة من جهد 11 إلي 16 كيلو فولت أمبير.

وأضاف سيد في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، أنَّه خلال الخطة رفع قدرة 4 محولات بمركز الداخلة، ومحول بمركز الخارجة، وإحلال أعمدة كهربية متهالكة وآيلة للسقوط، وتغيير موصلات كهربية مكشوفة بأخري معزولة، علي أن تنتهي هذه المشروعات قبل يونيو 2017 .