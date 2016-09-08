الشرقية تؤجل طابور عرض "بانوراما عرابي" للسبت المقبل

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، تأجيل حفل العيد القومي للمحافظة، والخاص بطابور العرض واستعراض بانوراما لوقفة الزعيم احمد عرابي، والذي كان مقرر عقده اليوم الخميس ظهرا امام ديوان المحافظة، الي مساء السبت القادم، لدواعي امنية وتفادي حدوث اختناقات مرورية بالمدنية.

وأكدت محافظة الشرقية، انه في اطار الاحتفالات العيد القومي، سوف يقوم الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف، بإلقاء خطبة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق بحضور الجهاز التنفيذي و الامني بالمحافظة و نقلها علي الهواء مباشرة، مشيرا الى انه في اطار العيد القومي ، سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع علي المواطنين .

وفي المساء سيتم تنظم حفل غنائي ساهر بقاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق ، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة و سيحيي الحفل العديد من المطربين الذين هم من اصل شرقاوي منهم خالد بيومي نقيب الموسيقيين .

و يشار الي العيد القومي للشرقية يوافق 9 سبتمبر ، و التي تواكب ذكري وقفة الزعيم احمد عرابي ابن قرية هرية مركز الزقازيق ، امام الخديوي توفيق و انطلق شرارة الثورة العربية