أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

Google+ Print
استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

رئيس وزراء أرمينيا هوفيك أبراهاميان

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، هوفيك أبراهاميان، استقالته من منصبه من أجل إفساح المجال لتشكيل حكومة ائتلافية، وذكرت «ايه بي سي» الأمريكية، اليوم الخميس، أن البيان الذى أصدره أبراهاميان لم يوضح من سيخلفه فى رئاسة .

وكان رئيس أرمينيا سيرج سركسيان، قد وعد الشهر الماضى بتشكيل حكومة وفاق وطني بعد مواجهات استمرت أسبوعين فى مجمع للشرطة فى العاصمة يريفان فى يوليو الماضي، للمطالبة بالإفراج عن ناشط معارض والإطاحة بالحكومة، وقد انطلقت مسيرات دعما للمسلحين، واندلعت اشتباكات مع الشرطة فى ما يبدو أنه أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس