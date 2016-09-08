استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، هوفيك أبراهاميان، استقالته من منصبه من أجل إفساح المجال لتشكيل حكومة ائتلافية، وذكرت شبكة «ايه بي سي» الأمريكية، اليوم الخميس، أن البيان الذى أصدره أبراهاميان لم يوضح من سيخلفه فى رئاسة الحكومة.

وكان رئيس أرمينيا سيرج سركسيان، قد وعد الشهر الماضى بتشكيل حكومة وفاق وطني بعد مواجهات استمرت أسبوعين فى مجمع للشرطة فى العاصمة يريفان فى يوليو الماضي، للمطالبة بالإفراج عن ناشط معارض والإطاحة بالحكومة، وقد انطلقت مسيرات دعما للمسلحين، واندلعت اشتباكات مع الشرطة فى ما يبدو أنه أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ سنوات.