شوارع دبي تزدان بأجمل أشكال الزينة

ازدانت شوارع دبي بأشكال متعددة من الزينة والإضاءات واللافتات التي تحمل شعار احتفالات "العيد في دبي- عيد الأضحى"، الذي انطلق يوم الخميس 8 سبتمبر ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري. وتوزعت الإنارات والزينة ذات الألوان المبهجة في مختلف المواقع والطرقات الرئيسية والجسور في الإمارة، بالإضافة إلى اللافتات التي تحمل شعار "العيد في دبي".

ويعد تزيين المدينة جزءا من التعبير عن فرحة قدوم العيد، وحفاوة الترحيب بضيوف الإمارة، بالإضافة إلى ما يتخلله من فعاليات مميزة من عروض وفقرات وبرامج ترفيهية تشمل جميع أفراد المجتمع والزوار، كما ترتبط فرحة العيد بما تعكسه التصاميم المبهجة والألوان الزاهية في نفوس المقيمين والزوار الذين يتوافدون إلى دبي لقضاء إجازتهم مع الأهل والأصدقاء، للاستمتاع بأجمل اللحظات والأجواء المزدانة بطعم البهجة والألوان البراقة والأجواء الغامرة، خاصة مع التصاميم المتجددة والمبتكرة التي تشير إلى التطور السريع الذي تشهده الإمارة.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، الجهة المنظمة لاحتفالات العيد في دبي، كلّ عام على دقة اختيار المواقع التي يتم توزيع اللافتات والإنارات ومواد الزينة عليها مثل شارع الشيخ زايد، ودوّار مركز دبي التجاري العالمي، وشارع الثاني من ديسمبر، ودوار السطوة، وجسر القرهود، وأم هرير، وشارع آل مكتوم، ودوار الساعة، ومباني المطار رقم 1 و2 و3، وجسر قرية الشحن، وسيتي سنتر ديرة، وميدان بني ياس، والملا بلازا، وشارع الإتحاد.

ومن الجدير بالذكر أن أجواء احتفالات "العيد في دبي- عيد الأضحى" تتميز بكل ما هو مبهج ومفرح ومتجدد مع تنظيم العديد من الفعاليات المشوقة، والعروض الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية، بإلإضافة إلى العروض والتنزيلات وفرص الربح بالجوائز المميزة التي تقدمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوق في دبي ومراكز التسوق الأخرى.

>