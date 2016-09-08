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جواو ماريو: المنافسة في إيطاليا ستكون صعبة.. وأدعو جمهور إنتر لدعمنا

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جواو ماريو: المنافسة في إيطاليا ستكون صعبة.. وأدعو جمهور إنتر لدعمنا جواو ماريو: المنافسة في إيطاليا ستكون صعبة.. وأدعو جمهور إنتر لدعمنا

(إفي): أكد لاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو المنضم حديثا لإنتر ميلانو أن الدوري الإيطالي لكرة القدم "تنافسي للغاية" وأن فريقه عليه أن يعمل كثيرا ليضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وقال ماريو في مقابلة مع التليفزيون الرسمي لإنتر ميلان "أتمنى أن أتمكن من مساعدة زملائي في الملعب. الدوري الإيطالي تنافسي للغاية وعلينا أن نعمل كثيرا. لكن سويا يمكننا تحقيق أهدافنا".

وأكد ماريو الذي توج مع منتخب البرتغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" أنه سعيد بانضمامه لصفوف إنتر ميلانو، مشيدا باستقبال زملائه له.

وأضاف "أنا سعيد للغاية لكوني هنا، اليوم كان الأول لي في التدريبات. والآن أرغب في الاستعداد بأفضل شكل ممكن لمباراة بيسكارا" الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ودعا ماريو (23 عاما) الذي انضم لإنتر ميلان قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 45 مليون يورو، مشجعي إنتر ميلان لدعم الفريق الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في أول جولتين بالكالتشو.

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