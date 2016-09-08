انتقام السيد جوزيه.. (سيناريو صحفي)

"أريد فقط تذكيره أننا كنا أصدقاء لـ4 سنوات.. ما الذي حدث لجوزيه الذي كنت أعرفه؟!".. بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي بتاريخ 26 أبريل 2011، وقبل يوم واحد من مباراة ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال ضد ريـال مدريد.

(1) آفان تتر

يكتب التاريخ الشاشة: يوليو 2012

شاشة صغيرة تعرض فيديو بتصوير بطئ، مكتوب عليه "نهائي أبطال الكؤوس 1997". النهائي الذي فاز به برشلونة على باريس سان جيرمان، وأثناء الاحتفالات يظهر اللاعب بيب جوارديولا يرتدي الرقم 4، يعانق لاعبين آخرين، قبل أن يلمح شخصاً من بعيد لا يظهر في الصورة، يتحرك ويشير ناحيته قبل أن يفتح يديه عن آخرها، يظهر الشخص الآخر.. جوزيه مورينيو.. مترجم ومساعد سير بوبي روبسون مدرب الفريق، يتعانقان بشدة، ويقفزان سوياً من على الأرض.

يُضاء نور الأستوديو بعد انتهاء الفيديو، السيد جوزيه مورينيو، أمام ميكروفون محطة "كادينا سير" الإسبانية والمذيع يتوجه بالسؤال إلى المدير الفني لنادي ريـال مدريد عما إذا كان يتذكر تلك اللحظة؟ فيقول مبتسماً "نعم بالتأكيد، لازلت حتى أملك صورة لهذا العناق" "لقد كنا قريبين من بعضنا".

يسأله المُذيع "وماذا حدث بعد ذلك؟!"، مورينيو ينظر إلى الكاميرا.. ولا يرد.

(قطع)

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(2)

• مشهد 1

• ليل/داخلي

• فندق في لشبونة

• يُكتب على الشاشة: لشبونة – أبريل 2008

يجلس ثلاثة رجال على طاولة، وبها كرسي رابع فارغ. الرجال الثلاثة (يُكتب على الشاشة أسماءهم وصفتهم مع حركة الحوار) هم: "تكسييكي بيجرستين – المدير الرياضي لنادي برشلونة".. "مارك انجلا – نائب رئيس نادي برشلونة" و"خورخي مينديز – مدير أعمال جوزيه مورينيو".

تكسيكي ينظر في ساعته، التي تشير للتاسعة إلا عدة دقائق، ينظر إلى انجلا، بينما يلاحظ مينديز تلك النظرات، فيقول بثقة أن "السيد جوزيه لا يتأخر أبداً عن موعده".

تكسيكي لا يبدو مستريحاً، ينظر بعيداً في أحيان كثيرة، بينما انجلا هو من يحاول فتح الحديث مع مينديز.

انجلا: هل السيد مورينيو يقضي وقتاً سعيداً في إجازته؟

مينديز: نعم بالتأكيد. هو لا يحب البعد كثيراً عن الكرة، ولكن في تلك الفترة على الأقل يشعر بالراحة لفكرة الأجازة الطويلة بعد مرحلة مضغوطة كتشيلسي، والآن.. يتطلّع للأفضل.

يبتسم انجلا بينما وجه تكسيكي يظل جامداً، وفي تلك اللحظة يأتي السيد مورينيو، في يده شنطة لابتوب "ماك-إير" صغيرة، يُسلم على الرجال الثلاثة ثم يجلس بثقة، ومباشرةً يبدأ في الحديث.

مورينيو: أنا سعيد بوجودكم هنا سيد بيجرستين وسيد انجلا، لقد كنت في هذا النادي لأربع سنوات رائعة في حياتي، وأنا سعيد للعودة له مرة أخرى.

تكسيكي (بجمود): القرار لم يتخذ بعد، نحن هنا للحديث معك من أجل ذلك.

مورينيو (مبتسماً بثقة): أنت هنا من أجل المدرب الأفضل في العالم، أؤكد لك ذلك.

يفتح مورينيو جهاز الـ"ماك-بوك"، ويخرج من جيبه "USB" ويضعه في الجهاز، ويظهر عليه بعض الصور المرتبة من 1 إلى 7، يُدير الشاشة ناحيتهم ويبدأ في الحديث مع حركة الصور.

مورينيو: برشلونة على صورته الحالية يملك لاعبين رائعين، ولكنه يفتقد للقوة البدنية واللعب المباشر على المرمى.

مورينيو: ما أنوي فعله هو اللعب بـ(4-3-3)، إنها الخطة التي لعبت بها دائماً، في الأمام لا يمكن اللعب بهنري وإيتو معاً، يجب أن يكون واحد فقط منهم، ميسي ورنالدينيو رائعين ولكن سأطور معهم كيفية تأدية المهام الدفاعية.

مورينيو وهو يشير إلى الصور: تحديداً ميسي، يجب أن يعرف أن الجناح دوره ليس فقط أن يهاجم أو يدخل لعمق الملعب أو حتى يحرز الأهداف ولكن يجب أن تكون مهامه بطول الخط، العمل البدني على ميسي يجب أن يكون ضخماً لأجعله الأفضل في العالم، بينما رونالدينيو يحتاج لتعامل نفسي سأكون قادراً عليه وسيعود ليصبح المايسترو.

يشرب كوباً من الماء، ويتابع نظرات تكسيكي المتأملة وانجلا المنبهرة، ثم يغير الصورة ويبدأ في الحديث ثانياً.

مورينيو: في المنتصف سنحتاج الكثير من العمل والصفقات، يايا توريه سيكون في حساباتي، إنه رائع جداً، قوي بدنياً، وقادر على الالتحام، وقدمه رائعة على المرمى، ولكن من بجانبه ومن أمامه؟ (ويسترق النظر إليهما قبل أن يُكمل) في الحقيقة شابي هنرنانديز وأندريس إنيستا ليسا الأنسب لهذا الدور، (يكاد "تكسيكي" يقاطعه ولكنه يكمل سريعاً) لا أقول فليذهبا خارج النادي ولكن لن يكونا الأفراد الأساسيين معي.

مورينيو: وسط الملعب في تلك الخطة يحتاج لالتحاماتٍ قوية.. لاعب قادر على تكسير هجمات الخصوم، في فرقي مثلاً: "كوستينا" في بورتو كان رائعاً و"ماكليلي" في تشيلسي كان جباراً، في برشلونة لا يوجد مثل هذا اللاعب، ولا أجد أفضل حالياً من "مايكل إيسين" للتعاقد معه.

مورينيو: إذاً لدينا مايكل إيسين وبجانبه يايا توريه، من اللاعب الثالث (ويغير للصورة الرابعة التي تشير لمهام هذا اللاعب بين الوسط والهجوم) ديكو كان رائعاً ولكنه أصبح أبطأ وأقل مهارة، لن يناسب خطتي، من الممكن أن أجرب ميسي ولكنه أفضل على الجناح، نحن بحاجة للاعب يكون قادراً على الهجوم والانطلاق كمهاجم ثاني.. أو التسديد من خارج المنطقة.. وفي نفس الوقت يرتد بسرعة للدفاع ويلتحم بدنياً بشكل قوي، وهناك لاعب واحد أراه مناسبلذلك.. وهو ليس غريباً أبداً عن هنا.. سيسك فابريجاس.

لا أحد يُعلق، يبدو أن الجميع يفكرون في كلام مورينيو، الذي أكمل بحماس: تخيل معي ثلاثي وسط كهذا وهجوم كهذا؟ لا يوجد ما يمنع، إيسين كذلك علاقته جيدة معي ولن ندفع أكثر من 20 مليوناً، فابريجاس قد يكون صعباً ولكني أعلم أن رغبته الشخصية هي العودة هنا وفي النهاية يمكن الضغط عليهم لأنهم بحاجة للأموال، كذلك لدي عدة أسماء مقترحة للدفاع والأظهرة، وبهذا قد لا نصرف أكثر من 100 مليون يورو ولكن نصنع فريقاً يكون الأفضل لسنوات.

يُغلق مورينيو أخيراً جهاز الـ"ماك-إير"، ويعطي "الفلاشة" إلى تكسيكي، يقول له مبتسماً إنها هدية منه، يأخذها المدير الرياضي، قبل أن يتحدث انجلا.

انجلا: لديك أفكاراً رائعة سيد مورينيو، إذا استطعت فعلاً أن تكون هذا الفريق سيكون لدينا الأفضل في العالم.

يشكره مورينيو ولكن نظره يكون مُعلقاً بتكسيكي الذي يتحدث أخيراً.

تكسيكي: لا شك أنها رؤية مثيرة للاهتمام، قد نتحدث عن شابي وإنيستا لأنهما من أبناء الفريق ولن يكون مقبولاً معاملتهم بشكل غير مناسب، ولكن سأنقل للجميع ما قلته ورؤيتك للفريق.

أنا فقط أريد سؤالك سيد مورينيو عن شيء آخر، إذا كنت قد قضيت في برشلونة –حسب كلامك- 4 من أفضل سنوات حياتك.. فلماذا هاجمت الفريق وفرانك ريكارد وقتما كنت في تشيلسي؟

مورينيو (يُجيب دون تفكير): لأن تلك هي كرة القدم.

تكسيكي: ماذا تقصد؟

مورينيو: هل تظن أن المباراة فقط 90 دقيقة؟ تبدأ وتنتهي بصافرة حكم؟ هذا ليس حقيقيا، كرة القدم أشبة بالحرب.. والملعب هو فقط المعركة، ولكن قبلها وبعدها هناك ألاعيب نفسية وطريقة تعامل ترفع من معنويات لاعبيك وتحطم من الفريق الآخر، لذلك فكرة القدم التي أعرفها تبدأ بالمؤتمر الصحفي وتنتهي بالمؤتمر الصحفي، وحينما هاجمت برسا كان ذلك فقط لأنني المدير الفني لتشيلسي وأرغب في الفوز بالمباراة، ولكن في قلبي؟ أدين لهذا النادي بالكثير جداً.

تكسيكي: سنحتاج للحديث بشأن ذلك أيضاً، تعرف أن لدينا قواعد صارمة في النادي، لأن برشلونة ليس مجرد فريق.. هو وَطَن.

(لا يبدو على وجه مورينيو الراحة.. يبدو لوهلة كأنه يشعر بالضجر ولكن تكسيكي يُكمل)

تكسيكي: نحن الآن وضعنا عدة خيارات فيما يخص بحثنا عن المدير الفني الأنسب، وتحدثنا لجس نبضهم بالفعل، كان هناك أرسين فينجر

(يضحك مورينيو بسخرية غير متأدبة مما يلفت انتباه تكسيكي ولا يفوّته).

تكسيكي يتابع: السيد فينجر مدرب كبير، ونحن نحترم جداً الكرة التي يقدمها والثورة التي صنعها في إنجلترا كلها (ثم وهو يرمقه بنظرة) لقد كان مرجحاً عنك (ومورينيو يبتلع غضبه في تلك اللحظة) ولكنه للأسف قام بشروط إعجازية من قبيل عقد طويل الأمد لـ8 سنوات وأشياء من هذا القبيل، خلاف ذلك كان هناك فالفيرادي مدرب إسبانيول وبيلليجريني مدرب فياريال ولكن نسبة قبولهما محدودة داخل النادي، خاصة مع الأوضاع غير الجيدة التي نمر بها هذا الموسم، وفي النهاية تبقى اسمين فقط مرشحين بقوة.

انتبه "مورينيو" ليعرف اسم المدرب الآخر الذي ينافسه على شيء بوزن تدريب برشلونة.

تكسيكي: أنت.. وجوارديولا

مورينيو (بعدم فهم) : جوارديولا من؟

تكسيكي: جوارديولا.. بيب جوارديولا.. قائد الفريق السابق

مورينيو (تستمر على ملامحه عدم الفهم وينظر ليمينه وشماله ثم يقول لخورخي مينديز): هل أصبت بغيبوبة أو شيء من هذا القبيل؟

مينديز: لا أنت بخير.

مورينيو: ألسنا في عام 2008؟

مينديز: نعم

مورينيو (ناظراً لتكسيكي وانجلا): إذا كنت لم أصب بغيبوبة ونحن لازلنا في 2008 فكيف من المفترض أن يكون جوارديولا مرشحاً لتدريب برشلونة؟! هل درَّب فريقاً في الدرجة الأولى من قبل؟

انجلا (يتدخل أخيراً لتهدئة الحديث الذي بدأ يحتد): بيب يقوم بعمل رائع في الفريق الثاني "بارسا ب" ولذلك...

مورينيو (بحدة): الفريق الثاني هو الفريق الثاني! الأمر أشبه بأن تحضر ناشئاً في العاشرة من عمره وتضعه في كأس العالم!

تكسيكي (متدخلاً وبشكل قاطع): بعيداً عن رأيك سيد مورينيو ولكن هذا هو الوضع، لدينا انقسام في الإدارة وجئت للحديث معك بسبب ذلك، وسأنقل لهم كل ما حدث.

وقام تكسيكي وتبعه انجلا، بينما مورينيو حاول في النهاية أن يداري غضبه وغروره المجروح بفعل وضعه في خيار مع مدرب لم يدرب في دوري ممتاز من الأصل، فقام وسلم عليهما وقال إنه "سعد بمقابلتهما اليوم، وسينتظر أن يراهم قريباً في كاتالونيا".

مورينيو يتابعهم وهم يمشون، وينظر لمنديز ويقول بتعجب وهزة رأس آسفة: "بيب؟!" "كيف يفكر هؤلاء الناس؟!"

(قطع)

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• مشهد 2

• ليل/داخلي

• منزل مورينيو

• على الشاشة: مايو 2008

مورينيو يجلس في منزله، طاولة العشاء مع العائلة، ماتيلدا والأولاد، يبدو في مزاجِ رائق، قبل أن يرن هاتفه برقم خورخي منديز.

مورينيو: كان يجب أن تنضم لنا الليلة خورخي

خورخي: أهلاً جوزيه

مورينيو: ماذا في صوتك؟

خورخي: لا شيء.. أردت فقط أن أخبرك قبل أن تعرف من التلفزيون أو الإنترنت

مورينيو (بقلق): تخبرني بماذا؟

خورخي: لقد أعلن خوان لابورتا عن اسم المدرب.

مورينيو: و...؟

خورخي: لقد اختاروا ذلك الطفل المدلل.

يأخذ مورينيو التليفون بعيداً إلى غرفته، ليرد بكل ما يملك من طاقة هدوء.

مورينيو: خورخي، لازلت لا أفهمك قليلاً، أريدك أن تخبرني.. وبكلماتٍ واضحة تماماً.. عما حدث.

خورخي: حسناً جوزيه، لابورتا خرج الآن في مؤتمر صحفي، وجه الشكر لفرانك ريكارد، وأعلن أن المدرب الجديد للفريق هو جوارديولا.

مورينيو:....

خورخي: جوزيه؟!

مورينيو: أنا فقط أريد أن أستوعب، كان لديهم جوزيه مورينيو الفائز بدوري الأبطال رفقة بورتو والذي صنع فريقاً بطلاً في إنجلترا من لا شيء، واختاروا مدرب الفريق "ب" لأنه فاز بعدة مباريات في دوري الدرجة الثانية؟!

خورخي: بأقل الكلمات وأكثرها وضوحاً.. نعم مورينيو.. هذا ما أخبرك به.

مورينيو (يهز رأسه ويخرج نفسه من فمه ببطء): حسناً خورخي.. شكراً لأنك أخبرتني.

يغلق مورينيو معه الخط، ويطلب رقم خوان لابورتا.

مورينيو: أوووه، أنا فقط أردت أن أهنئكم.

لابورتا: حسناً.. شكراً.

مورينيو: أردت أن أهنئكم بشدة، فقد ارتكبتم لتوكم خطأ فادحاً، قد يكون أكبر خطأ في تاريخ النادي

لابورتا: سيد مورينيو أريد أن تعرف أننا نحترمك كثيراً، والأصوات كانت متساوية تقريباً بينك وبين بيب، ولكن في النهاية يوان كرويف حسم الأمر.

مورينيو: كرويف؟ ذلك الذي خسر 4-0 في نهائي الأبطال؟! أهذا هو؟

لابورتا (بحدة وبلهجة تغيرت تماماً): نعم، هو، كرويف الذي صنع نهضة هذا النادي في العصر الحديث، هو من قال لنا إن "جوارديولا هو الأنسب لهذا النادي"، وأنه سيقامر عليه بكل ما يملك.

أغلق مورينيو الهاتف، ووقف بملامح جامدة يرى انعكاسها على زجاج الشباك وقلبه ممتلئ بالغضب: تخيل أنه يُكسر الهاتف الآن.. يُكسر التلفاز.. يكسر الغرفة من حوله، وملامحه على زجاج الشباك جامدة، تخيل نفسه وهو يُمسك بجوارديولا وكرويف ويضربهما بعنف، وملامحه على زجاج الشباك جامدة، ثم تخيل نفسه ينتصر.. أنه يدرب فريقاً آخر وينتصر على برشلونة في كامب نو.

يقف في منتصف الملعب والجمهور كله يصفق له.. وأنه ينظر ناحية "جوارديولا وكرويف ولابورتا" نظرة "من السيد الآن؟"، وأعجبته تلك الصورة كثيراً، لدرجة أن عينيه على زجاج الشباك أصبحت لامعة.

أمسك بالتليفون، واتصل بخورخي منديز مرة أخرى، وقال له رسالة قصيرة للغاية: "اتصل بماسيمو موراتي، قل له إننا موافقون على عرض إنتر، ويمكن أن نذهب لإيطاليا خلال الأسبوع القادم".

(قطع)

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• (3)

مر مورينيو بالعديد من لحظات الهزيمة، ولكن على الأغلب لم يمس أي منها غروره بالقدر الذي حدث في تلك الليلة التي عرف فيها أن إدارة برشلونة فضلت مدربا شابا لا على الرجل الذي –ولفرط الغرور والقيمة- وصف نفسه بـ"الاستثنائي" فأصبح الناس ينادوه بـ"الاستثنائي"!

كان صاحب "معجزة بورتو" في 2004، والذي عاد بعدها بعامٍ واحد ليقود تشيلسي لفوز بالدوري الإنجليزي بـ"أكبر عدد من النقاط في تاريخه" وبهزيمة واحدة أمام مانشستر سيتي منعته من أن يحقق "لقباً ذهبياً دون خسارة" كعدوه اللندني الذي فعلها قبل عام.

كان استثنائياً بالفعل.. لا مراوغة في ذلك.

ولهذا السبب كان واثقاً بشدة أن برشلونة سيعود إليه من جديد، وانتظر أن يشاهد الجماهير وهي تجري وراء "جوارديولا وكرويف ولابورتا" في الشوارع، ولكن ما حدث أنه اضطر في ذلك الموسم أن يجلس ويشاهد "خصمه الشاب" والرجل الذي اختاروه عوضاً عنه وهو يحقق "أعظم موسم في تاريخ الأندية على الإطلاق".

والأهم أن جوارديولا كان (يخلق) كرة قدم لم يشاهد الناس مثلها منذ أياكس/فان جال في التسعينيات، شاهد مورينيو أفكاره مَقلوبة، كأنها انعكاس مُضاد في المرآة، وبدلاً من الاستغناء عن شابي وإنيستا أصبحا حجر الأساس في "برشلونة الجديد"، مئات التمريرات وتدوير الكرة عوضاً عن اللعب المباشر، الجميع يهاجم والجميع يحرز أهدافاً، فيكتور فالديز الوحيد من التشكيل الأساسي الذي لم يسجل في هذا الموسم، تشافي وحده سجل 10 أهدافاً!

الثلاثي الأمامي (وهنري فيه على الجناح وليس القلب) يحرز 100 هدفا، كان يشعر في أحيانٍ كثيرة أن جوارديولا يظهر له من شاشة التلفاز ويخرج لسانه، وفي النهاية؟ 6 بطولات.. والرجل الذي انتظر أن يجري الناس وراءه في الشوارع.. كان يلمس السماء بعد أن رفعوه على الأعناق عقب السداسية.

زاد من وطأة كل هذا أن الموسم الأول لمورينيو في إيطاليا كان متوسطاً! فاز بالدوري الذي اعتاد أن يفوز به سلفه مانشيني أمام خصوم مترنحين، أصبح الثاني في مجموعته (الضعيفة) بدوري الأبطال وراء "باناثانايكوس" اليوناني، وتوارى ظله تماماً بعد أن خرج في دور الـ16 من مانشستر يونايتد.

أصبحت الأمور تزداد شخصية، لن يحتاج فقط لهزيمة جوارديولا، ولكنه سيحتاج للحظة كبرى لا تنسى، سيحتاج ليس فقط لهزيمته.. ولكن هزيمة منطقه الكروي والتيكي تاكا التي جلبها من الجحيم، سيحتاج لهزيمة كتالونيا كلها.

وكرد فعل على ما يحدث في إسبانيا بدأ ثورته في ميلان.. استغنى عن 29 لاعباً! من ضمنهم كبار الفريق مثل فيجو وكريسبو وكروزوأدريانو، ولكن الخسارة الأهم كان اسمها زلاتان إبراهيموفيتش.. مهاجمه الأول ولاعبه المفضل الذي اختار الذهاب لبرشلونة كي يحقق حلمه.

شيئاً جديداً يأخذه منه جوارديولا، فزاد من أسباب الانتقام سبباً، ولم يجد بكل ما في قلبه من غضب في تلك اللحظة إلا أن يخبر زلاتان أنني "أعلم بأنك ذاهب إلى هناك من أجل الفوز بدوري الأبطال، ولكن أريد أن أخبرك شيئاً.. نحن من سنفوز به!".

كانت نكتة رجل مهزوم حين قِيلت.. من كان يصدق أن ذلك سيحدث فعلاً؟ ولكنه كان لازال استثنائياً.

صنع "خلطته المفضلة"، أحضر ميليتو ولوشيو وتياجو موتا وويسلي شنايدر، طور من أداء كامبياسو وستناكوفيتش، صنع من مايكون أفضل ظهير أيمن في العالم، ثم ضربته المفضلة: صامويل إيتو.. الذي أخبره في المرة الأولى التي رآه فيها بأنني "أعلم بأنك تشعر بالغضب والإهانة من الطريقة التي رحلت بها، لا أستطيع الكذب فهم لم يحترموا تاريخك كفاية بالفعل، ولكننا سنعرفهم أنهم كانوا مُخطئين".

خلال البقية الباقية من هذا الموسم صنع مورينيو تاريخاً، لم يفز بدوري الأبطال في "مدريد" بعد هزيمة بايرين ميونيخ 2-0، ولكنه فاز بها قبلها بأسابيع في "كامب نو"، وحين جرى إلى منتصف الملعب وهو يرفع رقم "واحد"، كان يحقق انتقامه الخاص.. رد الصفعة التي تلقاها في لشبونة قبل عامين ونصف.. ويصنع اللحظة كما تخيلها.. في منتصف "كامب نو" وهو يهزم جوارديولا وكرويف والجمهور وكتالونيا كلها.

قطع

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• (3)

• مشهد 3

• ليل/خارجي

• ملعب كامب نو

• يكتب التاريخ: 28 أبريل 2010

بيب جوارديولا يقف على الخط، ينظر ناحية مورينيو الذي انطلق إلى منتصف الملعب وهو يرفع رقم "واحد"، رشفة واحدة من الماء كعادته حين يتوتر، ثم نظر ناحية مساعده تيتو فيلانوفا وسأله بعينٍ هائمة وصوت منخفض حزين وهو يشير نحو صديقه القديم: "لماذا يفعل ذلك؟!"

(قطع)

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• مشهد 4

• ليل/خارجي

• ملعب كامب نو

• يكتب التاريخ: 29 نوفمبر 2010

• على يافطة الملعب مكتوب "برشلونة 5-0 ريـال مدريد" والدقيقة 91:54

فريق برشلونة كله، الـ11 لاعباً، والدكة، والإداريين، يلتفون ملتصقين في دائرة وكتلة واحدة من الأنفاس والبشر، يحتفلون، قبل أن يخرج اللاعب جيرارد بيكيه من بينهم وهو يشير بعلامة "5" فترفعها الجماهير كلها.. كل جماهير "كامب نو" ترفع أياديها وتشير "5".

مورينيو كان يجلس على الدكة، لم يتحرك، كأنه يخشى أن يقوم بأي فعل يجعل أحد ينتبه إليه، حتى أنه كان يشعر أن الكوفية الرمادية التي يلفها حول رقبته تزداد ضيقاً وتكاد تخنفه ولكنه لم يمد يده ليفكها قليلاً.

تابع بعدها أطول دقيقة في حياته، ثم شاهد أطياف لما يحدث: راموس يدخل بعنف وقسوة في قدم ميسي، يُطرد ويلكم قائده في المنتخب كارليس بويول في صدره وقائده الآخر شابي بلكمه في وجهه، حتى القائد الأول للمنتخب إيكير كاسياس كان يزعق في جيراد بيكيه ويخبطه في صدره، كان جنوناً في أرضِ الملعب بينما مورينيو لازال مشغولاً بتلك الكوفية التي تضيق على رقبته معدقائق المباراة.

صافرة الحكم أفاقته، قام وبالكاد يذكر ما حدث، توجه إلى غرفة الملابس، رأى أمامه جوارديولا مبتسماً، هل يسخر مني؟! الآن اكتمل الكابوس.. مد يديه بأطراف أصابعه.. ثم جرى للداخل.. وكان أول ما فعله أن خلع الكوفية الرمادية بسرعة وشهق بقوة.

(قطع)

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(4)

عاش مورينيوأسعد 5 أ

شبكةعيونالإخبارية

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