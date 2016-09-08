اتحاد الكرة يعلن عبر في الجول: مواعيد وملاعب الجولة الأولى من الدوري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عن موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وأكد عامر حسين لـ FilGoal.com أن اتحاد الكرة أرسل مواعيد وملاعب مباريات الجولة الأولى للأمن، وفي انتظار وصول الموافقة الرسمية عليها.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "وفرنا على الأمن الجهد وقررنا خوض المباريات التي ستقام على نفس الملعب في يوم واحد لتسهيل مأمورية التأمين عليهم".

وأضاف "نادي أسوان رفض إقامة مبارياته مساء حتى لا يتحمل تكلفة الإنارة، ولذلك ستقام مبارياته صباحا، فيما أدعو الجميع لانتظار رؤية ملعب بنها الذي ستقام عليه مباريات الشرقية، إذ أراه أحد أفضل الملاعب المصرية حاليا، وتكلف بناءه 100 مليون جنيه".

وأتبع "مباريات الأهلي والزمالك ستقام على ملعب بتروسبورت، إلا إذا نجح الفريقان في الحصول على موافقة أمنية لإقامة مبارياتهما على استاد القاهرة والدفاع الجوي".

وحسب عامر حسين، الزمالك سيبدأ الموسم بمباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي بسبب ارتباطه بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تحددت مواعيد باقي مباريات الجولة.

ومن المقرر أن يبدأ الدوري يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر مباراة أسوان مع الداخلية في الخامسة مساء، فيما يحل إنبي ضيفا على النصر للتعدين في التاسعة من مساء اليوم نفسه.

الأهلي سيبدأ مبارياته في الدوري بملاقاة الإسماعيلي يوم السبت في الساعة التاسعة مساء، فيما سيلتقي النادي المصري قبلها في نفس اليوم مع طلائع الجيش في السادسة على ملعب برج العرب.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الخميس 15 سبتمبر

أسوان والداخلية: 5:00 مساء على استاد أسوان

النصر للتعدين وإنبي 9:00 مساء على استاد أسوان

الجمعة 16 سبتمبر

الشرقية وسموحة الساعة 3 في استاد بنها

بتروجيت وادي ودجلة الساعة 5 في استاد السويس

السبت 17 سبتمبر

الاتحاد السكندري والمقاولون العرب 3 عصرا على استاد برج العرب

مصر للمقاصة وطنطا 5 مساء على استاد الفيوم

طلائع الجيش والمصري 6:00 مساء على استاد برج العرب

الأهلي والإسماعيلي 9:00 مساء على استاد بتروسبورت

الزمالك والإنتاج الحربي مؤجل

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