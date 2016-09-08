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لجنة المسابقات تكشف لـ في الجول 3 تعديلات في الدوري ' بدون جمهور وعقوبة الاقتحام '

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لجنة المسابقات تكشف لـ في الجول 3 تعديلات في الدوري ' بدون جمهور وعقوبة الاقتحام ' لجنة المسابقات تكشف لـ في الجول 3 تعديلات في الدوري ' بدون جمهور وعقوبة الاقتحام '

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إجراء ثلاث تعديلات على الموسم الجديد للدوري الذي سينطلق في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتحدث رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com قائلا:"أولا المسابقة ستقام بدون حضور الجماهير".

وواصل عامر حسين"وحال اقتحام الملعب من قبل جمهور صاحب الأرض سيتم احتساب فريقه خاسرا بهدفين دون رد".

وأكمل"ثانيا سيحضر في الملعب 25 فردا فقط ممثلين عن كل ناد سواء كانوا من الإدارة أو الجماهير أو حتى أعضاء النادي".

وأردف"ثالثا سيجلس على مقاعد البدلاء تسعة أفراد فقط وأكثر من ذلك العدد سيتم تغريم المدير الإداري للفريق ماليا".

وتابع"وإذا تكررت الواقعة سيتم إيقاف الإداري لمباراة وإذا تكررت مجددا سيتم توقيع عقوبة عليه وفقا لتقدير اتحاد الكرة آنذاك".

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